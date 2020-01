Daniela Darcourt loquita de amor por Andrés Izquierdo

La salsera Daniela Darcourt vive al máximo su relación con el bailarín Andrés Izquierdo, con quien está por cumplir un año de romance. La cantante, comentó que para mediados de este año, no descarta dar un paso en su relación y apostaría por la convivencia.

“Estamos muy bien, chambeando tranquilos, cada quien haciendo lo suyo, haciendo realidad nuestros sueños. ¿Si ya vivimos juntos? nos quedamos algunos días juntos o los fines de semana, pero quizá a mitad de año o a finales del 2020 nos ven juntos. Somos dos jóvenes que estamos buscando cumplir nuestros sueños sea cerca o de lejos”, precisó la cantante.

Además, aclaró que la relación que lleva con su futura suegra es muy buena. “Las suegras se llevan muy bien, nos quieren mucho y yo estoy media consentida”, añadió Daniela.

De otro lado, la intérprete de ‘Señor mentira’, dijo haber aprendido de los errores cometidos en el 2019 y agradeció a sus seguidores por brindarle su apoyo tras su regreso a los escenarios.

“Yo agradezco a todos los que volvieron apostar por mí, estoy mejorando el espectáculo, el show es la única forma de agradecerles tanto cariño a mi público que siempre me sigue. Creo que el año pasado me dejó una gran lección en todos los aspectos de mi vida y me lo llevo en el corazón. (V. Rondón)