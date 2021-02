Dayanita revela estar enamorada de Paco Bazán: “Tú eres mi sueño dorado”

Compartir Facebook

Jorge Benavides y toda su ‘banda’ de ‘El Wasap de JB’ se mudaron de canal. El productor y humorista habló en una conferencia de prensa sobre los posibles motivos que lo llevaron a dejar Latina.

“Yo no me he ido de Latina por esos motivos en específico (sketch de Francisco Sagasti), es cierto que teníamos problemas con el área de ventas porque ya no sabíamos dónde meter tanta publicidad, el programa era tan exitoso que teníamos media hora de auspiciadores. Más duraba el auspicio que el programa”, dijo el actor cómico.

Por otro lado, una de las más queridas del elenco, Dayanita, llegó al set de ATV y reveló estar enamorada de Paco Bazán.

“Tú eres mi sueño dorado, por fin te puedo tener al lado. Ahora sí, buscaré un camerino para estar cerca de ti. Te amo, Paco Bacán, te amo”, dijo la actriz cómica, quien anunció que aún no se sabe qué día será el estreno del nuevo programa.

