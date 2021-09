Dayanita se encuentra cara a cara con la mamá de supuesto hijo: “Si sale positivo me haré cargo de él”

Compartir Facebook

¡Quiere saber la verdad! La actriz cómica viajó hasta Pucallpa para reencontrarse con la mamá de su supuesto hijo, el miércoles se sabrá los resultados del ADN.

Dayanita se encontró cara a cara con Pamela Gómez, la cómica está dispuesta a conocer la verdad si es el papá del niño de 10 años.

En el programa de Andrea, se dió a conocer más detalles sobre su viaje donde logró conversar con su ex pareja. Ambos charlaron e intentaron aclarar sus dudas sobre dicho tema.

“Por qué no me sacas de dudas. Mi afán no es quitártelo. Si sale positivo me haré cargo de él. Yo no tengo ningún problema”, comentó Dayanita muy ansiosa por no saber la verdad.

Pamela Gómez volvió a reafirmar que el niño no es hijo de la actriz: “La mujer sabe de quién es. Yo me vengo a embarazar a los 14 años. Yo te he conocido a los 13 años y solo hemos tenido intimidad una sola vez. Yo me vengo embarazar cuando me he reunido con Lorenzo. La gente hablaba que es tu hijo, no yo”, concluyó.

MUJER NIEGA QUE SEA EL PADRE

Después de haber anunciado que se sometería a la prueba de ADN para confirmar si era padre del menor de 10 años, Dayanita tendrá que quedarse con esa duda por 8 años más.

Sin embargo, Pamela Gómez con quien tuvo intimidad una vez y según Dayanita quedó embarazada de su presunto hijo afirmó que no tiene porque hacerse alguna prueba ya que esta segura que el pequeño no es su hijo, e incluso se atrevió a desmentir al personaje cómico sobre algunas declaraciones de su adolescencia.

“Todo lo que habla es mentira, para ganar un sencillo. Todo es mentira. Pero sí lo alojé en mi casa cuando su papá lo botó”, señaló Pamela.

La mujer era amiga del pasado de Dayanita y quien en su momento le brindó su apoyo cuando más lo necesitaba a raíz de los diversos problemas con su familia.

Dayanita mencionó que solo tuvo intimidad una vez con la mujer porque fue obligada por su padre pues en ese tiempo era su pareja.

“Sí pasó una vez. No tenía hijitos, pero ya tenía mi pareja. Mirando el rostro de mi hijo, es de mi pareja, no de Dayanita”, reconoció Gómez.

Pamela también desmintió que Dayanita haya sufrido de violencia por parte de su padre. Asimismo, no cedió para que su hijo se someta a una prueba de ADN, ya que está segura que no es el papá.

