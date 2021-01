Deyvis Orosco: “No voy a parar por la pandemia”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Deyvis Orosco se repotencia frente a las adversidades y no deja que esta segunda ola del COVID-19 frene sus proyectos así que lanza con fuerza su disquera DO Music Entertaiment, con el que planea darle respaldo a los talentos nacionales. Y, además, acaba de estrenar en todas las plataformas virtuales el videoclip en versión salsa de su exitoso tema ‘Amor a primera vista’, feat que grabó junto a Amy Gutierrez, Cielo Torres y Combinación de la Habana.

“La cumbia y la salsa es un género que el país consume, así que hay grandes expectativas con este feat, sobre todo porque Amy, Cielo y Combinación de la Habana tiene un público selecto y cautivo”, comentó Deyvis Orosco que está alerta ante el rebrote del coronavirus.

Además te puede interesar: Vania Bludau responde de peculiar manera si tendría hijos con Mario Irivarren

“Las circunstancias que vivimos actualmente son diferentes, no puedo tener shows pero no puedo dejar de tener contenidos y creo que, al menos en mi caso, las adversidades sacan lo mejor de mí. Este año uno de mis proyectos más importantes es el lanzamiento de mi disquera Do Music pues deseo ser el puente de otros artistas para el mundo, quiero compartir con ellos todo el conocimiento que he logrado en estos años. Así que con pandemia o sin pandemia yo no voy a parar”, sentenció el ‘bomboncito de la cumbia’.

BODA TENDRÁ QUE ESPERAR

Sobre sus proyectos de boda con su novia Cassandra y sus planes de formar una familia, Deyvis señaló que por ahora van a esperar hasta que se controle el virus que está enlutando al país y así hacer una gran fiesta por su unión.

Mira además: ‘Amiga te advertí’ es el hit del verano en YouTube

“Nosotros estamos pasando por una etapa linda y sólida como relación, Cassandra se ha convertido en un pilar de mi vida, ella me ha dado el equilibrio. Pero con el tema de la pandemia pensar en una celebración justo en este momento que está comenzando la segunda ola y hay tanta gente sufriendo, no estaría bien. Nosotros queremos que el momento preciso llegue para que la gente que nos quiere pueda celebrar con nosotros, así que por ahora vamos a esperar… Esperemos que con la llegada de la vacuna las cosas cambien”, comentó Deyvis