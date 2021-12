Efraín Aguilar confirma que no estará en la producción de AFHS: “me da mucha pena”

Compartir Facebook

Efraín Aguilar llegó como invitado a la última del ‘Artista del año’ para repartir su sapiencia en lo respecta al espectáculo y show. Cabe decir que Ruby Palomino se consagró como la campeona de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel.

En el mismo espacio, el productor fue consultado por las cámaras de ‘América Hoy’ por la nueva temporada de Al fondo hay sitio que promete y la gente desde ya espera con ansias la emisión de los capítulos; sobre todo porque se confirmó la vuelta de Joel González, La Teresita, Tito, Pepe, Don Gilberto, Francesca Maldini y Peter, todos con los mismos actores.

Lo que se conoce también es que ya empezaron los rodajes de la nueva serie que promete volver a enganchar a toda la teleaudiencia y convertirla en el número 1 de los más fieles fans.

«Regresa Al fondo hay sitio, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga», dijo en un inicio muy sentido. «Y me da mucha pena no estar ahora en Al fondo hay sitio», agregó Efraín, no sin antes desearle lo mejor en la continuidad del proyecto televisivo.

El actor José Dammert participó en el reality virtual de Sinargollas, ‘#Te reto en casa’, y conmovió al jurado al cumplir el reto de stand comedy sobre la homosexualidad y confesó que es gay. Cabe mencionar, que el martes se llevó a cabo la final del reality y el artista de conocidas producciones nacionales como ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Mis tres Marías’, ganó el premio de 1500 dólares.

“Por primera vez me he sentido tan libre de haber hablado de mi homosexualidad y me encanta haberlo hecho acá en un ambiente seguro donde sé que estoy rodeado de amigos y ha sido un momento bien importante de mi vida», indicó Dammert.

