Efraín Sotacuro es el mayor exponente del paratletismo nacional

POR: JOSÉ CHOQUETAYPE

Bromista y juguetón, así es Efraín Sotacuro, quien a sus 28 años se ha convertido en uno de los mejores representantes del paratletismo nacional, y está decidido a demostrarlo en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. ‘Efrita’, como le dicen sus amigos, sufrió la amputación de sus brazos hace una década a causa de una descarga eléctrica, pero lejos de desanimarse, comenzó a correr y ahora ya da sus primeros pasos en el surf.

-Estamos a casi dos meses de Lima 2019, ¿cómo va tu preparación?

Acabo de competir en el Open Panamericano de Paratletismo que se realizó en la Videna y me sentí bien. En Lima 2019 la meta es terminar en el podio, somos sede y contaremos con el apoyo de la afición, así que tenemos que exigirnos al máximo.

-¿Qué competencias vienen para ti ahora?

Por ahora solo preparándome para los Parapanamericanos, pero ya estamos haciendo las coordinaciones para correr en la Maratón de Valencia, el 1 de diciembre. Ahí debo buscar la marca para clasificar a Tokio 2020.

-En la Maratón de Londres en abril estuviste muy cerca de llegar a Tokio 2020…

Sí, quedé en quinto lugar, a solo un puesto de ir a los Juegos Paralímpicos. Cuando faltaban cinco o seis kilómetros me pasó el de Portugal, porque me dio un estirón que me hizo perder fuerza.

-En Lima 2019 participarás en 1,500 metros, pero tu especialidad es la maratón, ¿cuánto afecta el cambio?

He pensado bastante en eso, pero ya no lo veo así. Costará al principio, pero estoy preparado para todo. Para maratón uno trabaja más en resistencia, pero en 1,500 metros debes ser explosivo y mantener el ritmo.

-Serán tus primeros Juegos Parapanamericanos…

Sí, y por ahí existen algunos nervios, pero siempre me repito que soy un guerrero y que ya no es Efraín Sotacuro quien va a participar, sino el Perú.

SU OTRA PASIÓN

-Pocos saben que también prácticas surf…

Es otro deporte que me apasiona, además del fútbol. Mi gran reto es surfear en la playa, pero antes debo aprender a nadar (risas). Gracias a la empresa que me auspicia conocí a Joaquín del Castillo, quien se ha convertido en mi amigo y me está enseñando. Ya entré al mar y me caí, pero así se aprende.

-Tu hermano menor también va incursionando en atletismo…

Es una motivación que lo haga. Jhon tiene solo 16 años, pero tiene un gran futuro, incluso el otro día casi me gana (risas). Ya lleva un año corriendo y le he dicho que este deporte le dará muchas satisfacciones si sigue todas las reglas.

-Tus compañeros cuentan que eres muy bromista…

Siempre me gusta tener esa actitud con ellos. A veces algunos pueden venir con problemas de casa y trato de hacerlos sonreír y animarlos para seguir en busca de nuestros sueños.

-¿Cuáles son tus siguientes metas?

Acabar mi carrera de administración y marketing en la Universidad Continental de Huancayo, y seguir representando al Perú mínimo en tres Juegos Paralímpicos. Este deporte cambió mi vida y quiero darle todo.