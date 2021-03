“El almirante estuvo enamorado de ella”: Luigi Carbajal se confiesa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una nueva edición de ‘América Hoy’, los queridos por su participación en ‘Recargados de Risa’, Luigi Carbajal y Mariella Zanetti se reencontraron y emocionaron a más de uno.

Quienes fueron compañeros por largos 11 años, Luigi Carbajal y la hoy actriz Mariela Zanetti tuvieron un emotivo reencuentro. El recordado ‘Almirante’ pasó por una rueda de preguntas donde finalmente terminó confesando que estuvo enamorado de su compañera.

“Después de 15 años lo voy a confesar, después de 11 años trabajando con ella, lo voy a confesar. El almirante de esa época siempre estuvo enamorado de ella”, manifestó el exhumorista.

También te puede interesar: ¡Una locura! España realizó su primer concierto masivo con 5 mil personas

Pese a que fue sorpresa para muchos, la propia Mariela Zanetti lo tomó con humor como si fuera algo que ya lo sabía y hasta se animó a bromear. “Hasta que me cambió con Dorita. Tuvimos una relación solo en el programa”, manifestó.

Ambos resaltaron que mantienen una amistad por años, la cual valoran y cuidan. Sin embargo, el exintegrante de Escándalo reveló que se chapaba a Mariella detrás de cámaras.

“No le he dado piquitos, yo me la chapaba a Mariella detrás de cámara”, señaló, mientras que ella reconoció el hecho. “Sí me chapaba, se los juro. Detrás del módulo él se me tiraba al piso y me chapaba.

También te puede interesar: ¡Increíble! Mujer dejó crecer su barba durante 12 años y ahora luce así

Luego, a pedido del “público” recrearon una de sus recordadas escenas con el ‘Almirante’: “Mirándote a los ojos, te puedo decir que te extrañé mi amor”, no sin antes aclarar que estaba en una relación y que todo era show.

Luigi Carbajal y Mariella Zanetti tuvieron un reencuentro que será recordado también por los seguidores de aquel programa de entretenimiento que lideraba en rating todos los sábados.

La humorista resaltó las cualidades del excantante y recordó: “Luigi Carbajal tenía su pareja pero se ponía el traje y era otra persona”.

MIRA TAMBIÉN: Melissa Klug encantada porque su hijo menor se lleva increíble con su chibolo