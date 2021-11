«Él es digno, no es obsesivo», Magaly desenmascara a Melissa Paredes

Compartir Facebook

La popular ‘Urraca’ afirmó que Melissa busca ‘picar’ a Rodrigo Cuba su aún esposo para que quede como un violento o acosador.

Salió con todo Magaly Medina en su programa al revelar un documento emitido por Melissa Paredes al exigirle que queda prohibida de compartir y reproducir un audio donde aparentemente es ella quien queda como la agresora verbal, pues según la actriz el audio tenía de fondo la voz de su hija por eso impidió su difusión.

Después de escuchar el audio donde queda mal parada Melissa Paredes, Magaly afirmó que la actriz quiere asumir su papel de víctima en todo ese escándalo producto de una presunta infidelidad, así como también trataría de hacer ‘pisar el palito’ al ‘Gato’ Cuba.

«Ella y su abogada han tratado de desmerecer la actitud del Gato. Hasta ahora al Gato no le veo ninguna actitud belicosa… Ella dice ‘los gritos, el maltrato psicológico’, o sea como si él fuera un maltratador, y ese hombre en el audio que mostramos, él habla suavecito, muy caballeroso… Ella se ha disparado a los pies, se auto boicoteado al mandarnos este audio al decirle ‘psicópata’ «, expresó en un primer momento la ‘Urraca’.

Analiza actitud de Melissa

Por su parte la periodista analizó el comportamiento de Melissa pues sabía que si ese audio salía a la luz la dejaría muy mal a nivel nacional y se revelaría la verdadera cara de la actriz. Por ello la ‘Urraca’ sacó cara por el futbolista pues hasta el momento el ha guardado silencio y tampoco ha mostrado algún signo de ser una persona violenta.

«Yo creo que él tiene dignidad… No se escucha (voz de niña), no mientas… Yo he escuchado el audio y ahí no hay pelea… Ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito, juego sugerente, muy tranquilo… Yo veo que él solo quiere ver a su hija…», agregó.

Asimismo, en los audios Magaly afirma que Melissa se transforma cuando no consigue lo que quiere ya que con palabras sugerentes trata de que Rodrigo la vea pero el futbolista se niega por lo que la actriz explota contra el.

«Ella es sugerente con él y él se niega a verla, lo hace educadamente… y cuando él no le hace caso es otra Melissa. La Melissa de sufrida no la veo, nos quiere hacer creer que él es el obsesivo, digo: ‘Él es digno, no es un obsesivo», reveló la conductora.