¡El horror! Gisela Valcárcel asustada luego de salir y ver mucha gente en las calles

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Asustada. La conductora de televisión y empresaria, Gisela Valcárcel quedó asustada por la cantidad de gente que vio en la calle este último sábado. Como se recuerda, nuestro país sigue afrontando la pandemia por la COVID-19 y muchas personas salen a trabajar pese a un posible contagio.

MIRA TAMBIÉN: ¡Nadie se salva! Sobrino de ‘Cachuca’ fue baleado

Recomienda en sus redes

Luego del susto de su vida, la popular Gisela hizo una serie de historias en Instagram mandando un pequeño recordatorio a sus seguidores. En los videos pide no salir y recordar que seguimos en pandemia.

«Llegué a mi casa y la verdad, es que me siento a salvo. ¡Cuánta gente hay en las calles!», inició su mensaje Gisela.

«En Lima, he salido después de cuántos sábados que no lo hacía y ¡Qué bárbaro!», añadió refiriéndose a la cantidad de gente que habría visto.

MIRA TAMBIÉN: Periodista critica a Alejandra por bloquearlo: “Acostumbrado a la hipocresía”

«Por favor cuidémonos, yo salí porque tenía dos asuntos más que importantes. No salgamos, porque sí, corremos grandes riesgos. La gente sigue muriendo, no hay oxígeno, no hay camas UCI, se trata de nuestra vida», finalizó la popular tía Gise.

MIRA TAMBIÉN: Hermana de Said minimiza acusaciones de ser mal padre: “Quiere más seguidores”

Tula felicita a Gisela

Tula Rodríguez fue consultada sobre el reingreso de Gisela Valcárcel a la televisión y no tuvo más que palabras de felicitaciones para ella por emprender un nuevo reto en su vida artística.

“La felicito, de verdad que me parece muy bueno, además somos del mismo canal y también habrá trabajo para más gente, sobre todo en estos momentos de crisis”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en que no tiene ningún problema con la ‘Señito’: “Te digo algo, no deseo controversias con ella, ni con nadie. Estoy en paz con mi conciencia y trabajando para sacar adelante a mi hija y mi familia. Le deseo mucha suerte, quiero que nos vaya bien a la señora y a todos”.

También te puede interesar: