El ‘Sherif’ Dulanto sueña con el Perú

Está viviendo un gran momento, en la lejana Moldavia, el defensa peruano Gustavo Dulanto recibe muchas llamadas de los medios de comunicación, porque acaba de debutar con su club el FC Sheriff Tiraspol en la Champions League con una victoria sobre Shakhtar Donetsk por 2-0.

Por ello, tras jugar uno de los partidos más importantes de su carrera, el central confesó que desea vestir la rojiblanca. “Me encantaría ser convocado, pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos”, indicó.

Eso sí, Dulanto advierte que cumple con un requisito clave: la continuidad. Es titular indiscutible en el club de la liga de Moldavia y hasta lleva a veces la cinta de capitán. “Para estar debes tener continuidad y yo siempre he trabajado. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo, no paro”, agregó.

De todos modos, Dulanto esperará una oportunidad y, de paso, le mandó un mensaje Ricardo Gareca, quien ya confió en él hace un tiempo atrás. “Soy seis años de diferencia desde la primera vez que me convocó. Creo que gané experiencia, me siento en gran momento, estoy muy contento por mi presente”. Además, está contento por estar en el once ideal de la jornada para la página especializada SofaScore.

Sobre el próximo duelo ante Real Madrid dijo: “Nos toca el 28 de setiembre en el Bernabéu. El fútbol no tiene lógica, puede suceder cualquier cosa. Es un equipo que siempre he seguido y tendré la chance de ir a Madrid y jugar. Voy a marcar Benzema, espero que haber seguido tanto a Madrid dé sus frutos”.

