Emoción por bolillas del ‘Karibeñito Regalón’

Los miles de lectores de diario Karibeña esperan con ansias la llegada de las bolillas del Karibeñito Regalón, que aparecen todos los días en la página 2, para intentar llevarse dinero contante y sonante.

El lunes pasado salió la tercera cartilla y las decenas de afortunados ya se han acercado a nuestras oficinas para reclamar su premio e irse en coche solo por la compra de su periódico favorito.

LA HACEN LINDA

Y es que, gracias a esta súper promoción, pueden ganar desde 100 hasta 10 mil soles al completar una columna de su cartilla de la suerte.

“Las primera semana me quedé por una bolilla pero la segunda sí la hice linda ”, dijo uno de los felices ganadores, que prometió continuar participando en esta campaña.

PASA POR CAJA

Cada día salen ocho bolillas en la página 2 del diario Karibeña, recórtalas y pégalas en el número que corresponda de tu cartilla correspondiente a esta semana.

Si completaste una columna, ¡felicitaciones!, ven de inmediato a la sede de nuestro periódico en Chorrillos para que te lleves a manos llenas tu platita. Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 pm, mientras que los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. No te olvides de traer tu cartilla, DNI. Cualquier duda comunícate al 972770030.

EL DATO

Si no te llevaste dinero, no te preocupes, Guarda tu cartilla e ingresa a la web de Karibeña (www.radiokaribena.pe) el código que aparece y participa próximamente en el sorteo de 54 electrodomésticos.