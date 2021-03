Compartir Facebook

Una desesperada enfermera no tuvo otra opción más que caminar durante varias horas por la carretera Ramiro Prialé con el fin de llegar a su destino pues dos pacientes con el virus la esperaban.

Y es que desde ayer el paro de transportistas ha generado una gran congestión vehicular por lo que decenas de personas se han quedado sin vehículos que los lleven a su hogar y solo les quedó caminar.

Es así que, en medio de esta historia, una enfermera llamada Consuelo Quispe fue una de las afectadas por lo que decidió caminar e incluso correr para llegar a donde debía.

‘Vengo de Rebagliati, de EsSalud, y la verdad es que todo el día ha estado horrible, tanto para bajar y ahora peor para subir. Todavía me están esperando pacientitos que tengo que poner vía (debido a) que están con COVID-19. Tengo que llegar a Cerro Camote y otro me está esperando por Manilsa, la verdad me preocupa porque se trata de salud y están desaturando’, expresó.

De acuerdo al paso al que iba, ella calculó que a media noche recién llegaría a su domicilio, incluso sería toque de queda en nuestro país, sin embargo solo pensaba en la salud de quienes atendía.

Además, reveló que ella ha trabajado en el hospital de emergencias de Ate Vitarte, pero tras el término de su contrato tuvo que salir de ese centro médico.

