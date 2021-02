Esposo de Karla Tarazona da con palo a Leonard León: «Como hombre tiene que asumir»

Compartir Facebook

Fuerte y claro. Karla Tarazona vive uno de sus mejores tiempos junto a su ahora esposo, conocido como ‘el Rey de los huevos’ Rafael Fernández; quien ni corto ni perezoso sacó cara por ella y le dijo sus ‘verdades’ al cantante Leonard León.

Un caso de nunca acabar

Según Karla Tarazona, Leonard hace casi un año no pasa la pensión de alimentos de sus dos hijos que tiene con ella. Incluso ahora pidió ante el juez la reducción de la manutención debido a que no tiene trabajo.

Frente este ‘tira y jala’, Rafael Fernández dio su punto vista y habló sobre Leonard León.

“Hay una cosa muy importante, yo también soy divorciado con hijos. Acá la palabra clave es responsabilidad. Si tienes que pasar 500 (soles), pues pasa esa cantidad porque tus hijos tienen que comer, estudiar. Yo los quiero muchísimo a los chicos, ellos son muy amorosos”, dijo para un medio local.

Le indicó al cumbiambero que el hecho de que él tenga una buena economía, no es motivo para que León se olvide de sus obligaciones como padre.

“La responsabilidad es muy importante cuando tienes hijos, yo creo que tienes que ser responsable de ellos, no por el hecho que yo exista no puedes decir, ya, bueno, que lo haga él. Yo de buena manera siempre estaré cuidando, es mi compromiso desde que me casé con Karla, es todo un paquete”, afirmó.

“Que dé lo que que le corresponde, como hombre tiene que asumir. Como siempre le digo a Karla, si no quiere hacerlo o etc. son cosas que la ley ya se encargará de verlas”, finalizó firmemente.

Karla le da con palo

La locutora radial, Karla Tarazona, se refirió al proceso legal que quiere continuar su expareja, el cantante Leonard León, en su contra por difamación. Sin embargo, la empresaria no le presta mucha atención a ello.

En entrevista, Karla Tarazona le recomendó al artista que no pierda su tiempo en demandas y, envés de eso, comience a trabajar para entregarle la manutención completa de su hijo, ya que solo da pena.

“En vez de hacer tanto juicio, que pague lo que debe, sino ya sabe lo que pasa. La ley es para todos. En vez de dar pena, hay que trabajar”, mencionó la locutora.

Como se recuerda, Leonard León solicitó que le bajen el monto de manutención, pues, debido a la pandemia de la COVID-19, no está teniendo presentaciones y no logra llegar al dinero establecido.

