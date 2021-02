Eva Ayllón: “Las noticias me dan ataque de pánico”

Compartir Facebook

A pesar que la segunda ola de la COVID–19 continúa paralizando los conciertos y actividades artísticas presenciales, la cantante criolla Eva Ayllón, ha encontrado en los conciertos online una forma de llevar su arte a todos los rincones del mundo.

Es por eso que desde este 13 de febrero, la cantante repondrá en la plataforma de TLK Play ‘Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos’, cuyo repertorio incluye las mejores canciones de la Nueva Ola.

En conversación con Diario Karibeña, ‘La Maestra’ cuenta cómo viene llevando sus días en confinamiento.

–Primero consultarte ¿Cómo están de salud por casa Eva?

Gracias a papá Dios mis hijos, mi familia y yo estamos bien. Estamos tranquilos, con salud que es lo más importante.

–La última vez que te entrevisté realizaste tu primer concierto virtual y me contabas que estabas muy nerviosa. Hoy, a pocos días del quinto concierto, ¿Te sientes más canchera?

Ya estoy acostumbrada y por el momento pienso que es lo más seguro, protejo así a mis músicos y a la vez le doy un poco de trabajo en lo posible.

Hay espectáculos que van bien, otros no, pero sea para bien o para mal estoy contenta porque este show lo lanzamos en septiembre del año pasado y como duró un poco la gente lo pedía de nuevo.

–¿Y los amores de Eva están en tus maravillosos recuerdos personales?

Los de primaria y secundaria jajaja. Por ahí recuerdo uno que otro, pero mi hermana es la que más me lo recuerda, ya me he olvidado de algunos tiempos. Y es cierto que con una canción viajas en el tiempo.

–¿Qué recuerdos maravillosos son los que tiene Eva antes de la cuarentena?

Teatro lleno, gente aplaudiendo, yéndome a la “Estación de Barranco”, acabar feliz la presentación y decirles al público: “Me voy a ir a desnudar en el camerino y echarme mi colonia Coquito, me pongo mi bata y los espero a la salida para darles un abrazo y tomarnos fotos”. Y así lo hacía, al final de cada show me abrazaba con el público.

–¿Cómo has tomado este nuevo confinamiento?

Me llené de terror porque dicen que son diferentes sepas, no entiendo mucho de eso pero me lleno de terror y hay mucha gente inconsciente. Hasta en los aviones se levantan el protector del rostro y la mascarilla se la bajan, no somos conscientes que podemos tener el virus y contagiar al resto, que la mascarilla es la única arma que nos protege.

Salgan con una mascarilla bien puesta, pero la gente no entiende y en las manos tenemos dos armas que son: el gel y el alcohol, además del distanciamiento.

–¿Tú te has mantenido todo este tiempo en tu casa?

No he salido para nada, no me dejan salir de casa porque soy una paciente vulnerable, tengo asma, cualquier gripe me lleva directo a cuidados intensivos. Hace como tres años estuve muy mal en UCI, tuve 15 días con neumonía y es por eso que me cuido bastante.

No veo noticias nacionales porque me asusto, me viene ataque de pánico, me pongo a sufrir como una loca, trato de entretenerme con otros programas.

–La vacuna están por llegar al país ¿Te vacunarías?

No sé, eso es muy personal, no sé si lo haría.

–Gracias por estos minutos de tu tiempo…

Gracias a ti. Deseo que mi Perú se sane pronto, hay que tener paciencia y cuidado. Tengamos en cuenta todos los protocolos de seguridad, lávense las manos, usen mascarilla y mantengan la distancia porque uno no sabe cuándo puede contraer el virus.

