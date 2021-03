Ex de Said molesta por viaje con Alejandra: “Se fue sin decir nada”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Indignada. La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, no ocultó su molestia porque el “chico reality” se fue de viaje con Alejandra Baigorria, ya que no le habrían comunicado de los planes que iban a tener por su cumpleaños, en caso ocurriese una emergencia con su pequeña.

El portal “Instarándula” compartió unas imágenes de la pareja en el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, Said y Alejandra habían compartido imágenes de una supuesta reunión por el cumpleaños del “chico reality”. Al parecer, las fotos fueron tomadas el sábado, lo que molestó a la mamá de Aleska Zambrano.

También te puede interesar: Alejandra sorprende a Said por su cumpleaños: “Hombre bueno que ayuda a todos”

“La mentira y el engaño tienen fecha de vencimiento y al final ‘todo’ se descubre. Al mismo tiempo, ‘la confianza’ se muere y para siempre. Cuando la persona es mitómana, nunca cambia, así es la vida”, colocó la señora.

Asimismo, la expareja de Said Palao estaba molesta porque no le había avisado nada sobre un viaje que haría. Según Aleska, debían comunicarle, ya que podría tener una emergencia con la pequeña y ella seguiría pensando que se encuentra en Lima.

También te puede interesar: Sacan del aire a “Amor y Fuego” por presentar casos positivos

“Yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó ‘happy birthday’ y eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella, nada más me puede sorprender que eso”, mencionó la ex de Said.

Aleska Zambrano confesó que una situación similar vivió cuando la pequeña tenía dos años, ya que se la llevó de viaje por Semana Santa y el “chico reality” se molestó porque no pudo pasar su cumpleaños junto a su hija. “Hasta el día de hoy me lo saca en cara y ahora se va sin decir nada”, finalizó.

También te puede interesar: «Recapacité»: Eleazar Gómez pide perdón a Tefy Valenzuela tras agredirla físicamente