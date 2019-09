Expareja de “Tyson” Galliquio denunció golpiza y amenazas del exjugador

Luego que Karla Gómez, esposa del exjugador del club Universitario de Deportes John “Tyson” Galliquio, denunciara ser víctima de violencia física y psicológica, además de amenazas de muerte del deportista, el Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció al respecto.

Terrible drama

“Condenamos todo hecho de violencia a las mujeres. Nada justifica la violencia” señaló mediante comunicado en redes sociales. Asimismo pidieron a la fiscalía dar todas las garantías a la agraviada y actuar con energía y de ser el caso darle prisión efectiva al jugador. Como se sabe la madre de los hijos del también ex seleccionado peruano contó en el programa de Andrea Lossa de ATV que “Tyson”, le rompió la mandíbula y pateaba en la calle. “ La Fiscalía de Pisco, no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate”, detalló Gómez

“Te voy a matar”

Imágenes emitidas por el programa televisivo se observa a Karla Gómez grabando a Galliquio cuando está sentado en una cama sosteniendo un cuchillo en la mano. “¡Deja el cuchillo, John!, ¡Deja el cuchillo!, se le escucha decir a la víctima. También se difundió un audio de John Galliquio amenazando de muerte a Karla Gómez. “Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes”, enfatizó Galliquio.

El dato

Tras la denuncia, la policía custodia las 24 horas del día a la mujer. En tanto increíblemente familiares del deportista justificaron su proceder. “Lo provocaba, él reaccionaba, claro porque hoy en día, todo está a favor de la mujer, y no está a favor del hombre”, dijo Sheyla Galliquio.