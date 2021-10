Experta en decoraciones ‘chanca’ fiesta de hija de Samahara Lobatón: “Es huachafo”

Compartir Facebook

La hija de Melissa Klug sigue siendo blanco de críticas por tremendo fiestón que le hizo a su hija y ahora sale experta a ‘chancarla’.

Magaly Tv habló con una especialista en decoraciones, Gabriela Ibárcena, para que brinde su opinión acerca del tremendo fiestón. Gabriela dijo que efectivamente la fiesta fue a lo grande pero lo tildó la decoración de “huachafa” y asegura que jamás hubiera hecho un trabajo así.

“Una súper fiesta, súper grande y todo, pero en cuanto a decoración, estilo y gusto, para mí personalmente es como un poquito huachafo. Mis clientes no me aceptarían algo así, de ninguna manera. Nunca mezclaría todo lo que ha sido mezclado acá”, comentó.

Cabe recordar que el diseñador del cumpleaños, Yunko Dos Santos, aseguró que la fiesta estuvo valorizada en 120 mil soles. Sin embargo, la experta salió a desmentir esa información y dijo que los artículos que utilizaron en la fiesta eran del Centro de Lima y que lo máximo que pudo costar, fue 80 mil soles.

“Está clarísimo que este evento ha sido un conjunto de proveedores que se han promocionado (…) El diseño es super básico, el de la vajilla, todo esto es ‘chino’, algo que encuentras en el Centro de Lima (…) A nivel costo, sí, esto puede haber costado entre 60 y 80 mil soles. Es pomposo; pero no es de muy buen gusto”, dijo la experta.

La ‘urraca’ no se quedó callada y lanzó duras críticas contra el fiestón que organizó Samahara Lobatón para su pequeña hija.

Magaly Medina no pudo dejar de referirse a la reciente fiesta de cumpleaños de la nieta de Melissa Klug. La ‘urraca’ criticó que la fiesta que organizó Samahara, haya sido más para deleite de los invitados, que de la niña en sí.

“¿15 piñatas? Esa niña no va a romper ni una, ni media piñata. Seguro que cuando acabó la fiesta estaba dormida. Quienes más han disfrutado son sus invitados y los adultos que fueron a la fiesta”, dijo Magaly.

El organizador de la fiesta de cumpleaños, Yuko Dos Santos, confirmó que en la celebración no hubo nada pagado con canje. De hecho, Yuko dijo que la fiesta de Xianna tuvo un valor de 120 mil soles y todo lo pagaron al ‘cash’.

La ‘urraca’ no cree que eso sea cierto pues Samahara colocó las respectivas etiquetas y agradecimientos durante los clips que hacía para sus redes sociales. Además, asegura que le parece una gastadera de dinero pagar tanto por un cumpleaños de primer añito.

“120 mil soles es como 30 mil dólares ¿Cómo te vas a gastar tanto en el primer añito de una niña? Pero bueno, el que puede, puede. El que puede tirar la plata así, que la tire (…) ¡Ay por favor! Que no vengan a decir que no fue canje, porque ahí están los agradecimientos. Tampoco es que haya sido Las Kardashians, esto es un nivel en Perú no más”, comentó Magaly.

