Falta de oxígeno asfixia a principales regiones

El éxodo al sur sigue. Ante la imposibilidad de conseguir el insumo vital para los enfermos de COVID-19, cientos de personas, de todas partes del país, viajan hasta el kilómetro 231 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Túpac Amaru, en la provincia de Pisco, Ica.

Todos quieren salvar la vida de algún pariente afectado con el virus. En ese lugar queda la empresa distribuidora de oxígeno medicinal Ovasur, que recarga 60 balones diarios por la alta demanda que tiene ese producto en esta segunda ola. No solo de Lima van hasta allá sino también de Huancavelica, Huancayo y Ayacucho.

AYUDA INSUFICIENTE

Los que van en busca del milagro, tienen que hacer largas colas y amanecerse para ser abastecidos. Desde el lunes pasado están pidiendo la receta médica del paciente, el DNI y registran el vehículo con el que llegan a solicitar este valioso elemento.

“Cuando están en la cola, anotamos la placa del vehículo, que tengan sus cilindros. Pedimos que cuenten con receta médica y el Documento Nacional de Identificación del paciente. Hay muchos que no tienen ni el nombre, no saben a qué hora llegan sus cilindros. Ellos son revendedores y no los anotamos”, refirió uno de los encargados.

HACEN SU AGOSTO

La situación en todo el Perú está complicada por el oxígeno. Hace dos días, 39 hospitales estaban en riesgo de quedarse sin oxígeno, mientras 16 ya no cuentan con este insumo vital; mientras 23 establecimientos de salud solo tienen para un día.

El caso es realmente dramático. En los exteriores de la empresa Ovasur el balón de oxígeno se está revendiendo a S/3,200, cuando el establecimiento cobra S/ 150 por recarga.

En Lima por ejemplo la recarga cuesta S/100 por metro cúbico. Para un balón de oxígeno de 10 metros cúbicos, una familia tiene que desembolsar mínimo S/ 1,000. Pero las cifras son mucho más altas.

SAGASTI: POCO A POCO SE VA CERRANDO LA BRECHA

El presidente Francisco Sagasti sostuvo que poco a poco y de manera segura se está cerrando la brecha de falta de oxígeno en el país. Desde Moquegua, donde participó en la donación de 20 toneladas diarias de oxígeno a cargo de Southern Perú, el mandatario destacó el trabajo conjunto que se realiza para enfrentar este problema. La donación de Southern, explicó, es equivalente a 15,080 balones de oxígeno de diez metros cúbicos que permitirán atender 1,050 camas de hospitalización o 500 camas UCI.

