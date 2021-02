Fans piden creación de miniserie sobre Edita Guerrero y Corazón Serrano

Compartir Facebook

Casi 7 años después del fallecimiento de Edita Guerrero, los seguidores de Corazón Serrano han pedido a la agrupación la creación de una miniserie sobre ella y de la propia orquesta musical que marcó un antes y un después en nuestro país.

«Tratamos de hacer el repertorio de Edita… Lo que tratamos de hacer es que todas las chicas de Corazón Serrano canten un pedacito de las canciones de Edita…», indicó Edwin Guerrero.

Recordemos que en 2014, Guerrero mencionó también que: «Siempre nos llaman para hacer una serie de la historia de Corazón Serrano. A mí no me gusta esa idea, porque las miniseries sobre los demás grupos de cumbia han sido de mucha ficción y si se va hacer eso, mejor no. La cosa es que la historia sea real y en eso todos mis hermanos estamos de acuerdo».

HARÁN CONCIERTO DE HOMENAJE A EDITA

A través de sus redes sociales, la agrupación Corazón Serrano dejó en claro que estará celebrando un homenaje por los 7 años de fallecimiento de Edita Guerrero con un concierto que se llevará a cabo este 1 de marzo a las 8:00 pm.

Es por ello que, a poco días de iniciar el mes de marzo, y cumplir un año más de su fallecimiento, Corazón Serrano decidió conmemorar a la cantante con un significativo detalle.

«Gran homenaje a nuestro angelito en el cielo. Una temática muy bonita y diferente, con grandes invitadas», escribieron.

