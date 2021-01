Fiscalizadora atropellada exige justicia: ‘No puedo moverme’

Compartir Facebook

Un lamentable hecho se dio lugar el último fin de semana en Puente Nuevo, cuando una fiscalizadora detuvo a un chofer informal por no tener brevete.

En medio de la desesperación, el hombre prefirió intentar darse a la fuga arrollando a la fiscalizadora quien terminó siendo gravemente herida.

Sin embargo, el hombre tras ser detenido fue puesto en libertad, aunque horas más tarde nuevamente fue detenido por orden del Ministerio Público.

Frente a ello, la víctima, Jackelyne Rosales, pidió a las autoridades justicia para su casa, incluso espera que el irresponsable pague por todo lo que ha hecho pues la mujer tiene fisuras en el cráneo, pierna derecha y costillas.

Además, indicó que: ‘Estas no son lesiones leves, no puedo ni mover mis piernas, no puedo ni ir al baño, que pague por lo que ha hecho’, expresó la mujer.

Este miércoles, el irresponsable chofer se presentará a la audiencia en el Ministerio Público y se conocerá que futuro pasará el hombre tras este grave delito que puso en juego la vida de una persona.

