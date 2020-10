Funcionaria se niega a ponerse mascarilla mientras trabaja en Breña

Compartir Facebook

La crisis por el coronavirus sigue vigente y una de las medidas obligatorias es el uso de mascarilla en lugares públicos, y así evitar el contagio.

Sin embargo, la subprefecta del distrito de Breña, Lourdes Vizarreta Martel, parece hacer caso omiso a la medida, lo que pone en riesgo la salud de las personas que trabajan con ella y a quienes recibe.

La mujer trabaja en una oficina, junto a algunas personas, lugar en el que también recibe a vecinos para algunas diligencias.

En un momento como ese, una vecina llegó hasta su oficina, sin imaginar con lo que se encontraría. Al ver a la autoridad sin el tapabocas decidió increparla.

De forma muy educada y tranquila, la vecina le pide a la mujer que por favor use su mascarilla, lo que pareció molestarle a la suprefecta que respondió diciendo: No, usted no me puede dar indicaciones, estoy en mi oficina.

Frente a este sucedo, la vecina Andrea Salomón decidió hacer una denuncia en la comisaría de Breña, pues asegura que pone en riesgo la salud de todas las personas que se encuentran con ella, además de quienes van a realizar diligencias a su oficina.

