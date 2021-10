Gabriela Herrera se ríe de las críticas por su actitud: “No me afecta porque sé como soy”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! La bailarina se pronunció a través de su cuenta de Instagram y respondió a cada uno de sus críticos quienes arremetieron contra ella.

Gabriela Herrera, considerada como una de las participantes más fuertes del reality de baile, ha sido duramente criticada por su actitud.

La joven decidió usar su red social para responder a sus críticos: “Quiero que sepan que no me molesta lo que digan de mí, al contrario ya hasta me lo sé de memoria porque siempre repiten las mismas palabritas”, indicó.

“Pero mientras las personas con las que he compartido, trabajado… sepan como soy me basta. No me afecta porque sé como soy delante y detrás de cámaras. Muchas veces las apariencias engañan y prefiero que me quieran o que me odien por realmente soy que fingir, eso no va conmigo”, acotó.

ASEGURA QUE HUBO SABOTAJE EN SU CONTRA

La bailarina dio unas fuertes declaraciones sobre sus compañeras en el reality de baile e indicó que quisieron hacerla sentir mal.

Gabriela Herrera viene demostrando todo su talento en Reinas del Show, pues viene ganando cada reto que se le asigne en la gala, convirtiéndose en una de las competidoras más fuertes.

“Cuando empezó trataron de hacer un complot, como bajonearme por ser la menor del grupo”, indicó la artista revelando que fue víctima de sus compañeras.

Aseguró que tiene mucho potencial para dar: “Yo he venido a demostrar quien es Gabriela Herrera de verdad”, comentó Gabriela, resaltando que ha ganado el versus a Isabel Acevedo y en los mejores pasos a Diana Sánchez.

