Génesis Tapia ‘chanca’ a Melissa: “Por tu culpa tu hija pierde estabilidad emocional que le proporcionaba vivir con su padre”

¡Fuerte y claro! La ex chica reality hizo un análisis a través de su red social sobre la propuesta de conciliación de Melissa hacia el ‘Gato’.

Génesis Tapia se pronunció sobre los ataques de Melissa hacia su aún esposo y cuestionó sobre la propuesta de conciliación que presentó el futbolista, donde la modelo pide que él cubra al 100% los gastos de educación, salud y cuidado de la pequeña.

Según Génesis, asegura que dicho acuerdo tiene ‘incongruencias legales’: “Te llevas a la menor hija que tienes en común con Rodrigo Cuba del hogar conyugal, sin previo aviso y aún así, después de una infidelidad aceptada por ti en medios masivos, quieres establecer una conciliación arbitraria, llena de incongruencias legales y además, no pensando que por tu culpa, tu hija pierde la estabilidad emocional que le proporcionaba vivir con su padre”

Además asegura que no hay sustento para que el pelotero cubra la totalidad de los gastos de la menor: “Pides el 100% de gastos en educación, salud y cuidado de la menor: “Pides que el padre cubra al 100% gastos fundamentales para la subsistencia de la menor. ¿Cúal es tu sustento? En la propuesta de conciliación que tu abogada presenta, refiere que tus grabaciones como actriz te originan horarios inestables, eso quiere decir que al igual que el padre por el ritmo de trabajo, ambos no podrán cuidar a la menor en un horario corrido durante el día, por lo cual no podrías sustentar un aporte doméstico ante un juez para evadir responsabilidad económica”

Aprovechó en aconsejar al ‘Gato’: “Rodrigo Cuba, tienes mucho sustento jurídico para conseguir justicia y puedas ejercer sin restricciones tu paternidad”, concluyó.

