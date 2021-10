Gisela arremetió contra ‘Gato’ Cuba tras ‘ampay’ de Melissa Paredes

Compartir Facebook

La conductora Gisela Valcárcel habló fuerte y claro en su programa de este último sábado en Reinas del Show tocando el polémico caso del ‘ampay’ de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda a quienes se les vio presuntamente en besos dentro del auto de la actriz.

Y es que durante la semana Melissa se ha encontrado en el ojo de la tormenta por la presunta infidelidad cometida durante su matrimonio con el jugador Rodrigo Cuba, la ex conductora ha recibido todo tipo de críticas de parte de personajes conocidos de la farándula y de cibernautas quienes condenaron el comportamiento de Paredes.

El día de ayer se esperaba que Melissa se presentara en el programa de la ‘Señito’, sin embargo la actriz no se presentó ya que tendría unos días de licencia hasta que solucione el problema con su aún esposo y pueda retomar sus actividades como de costumbre.

Gisela no evitó pronunciarse sobre el polémico ‘ampay’ y recalcó que cuando Melissa pise el set de Reinas del Show no será juzgada por nadie ya que todos cometen errores incluso la rubia conductora, así lo hizo sabe Gisela durante su programa.

Asimismo, ‘Gise’ afirmó que en la historia no existen malos ni buenos y no cree que Rodrigo sea el bueno de la historia y Melissa la mala ya que lo que sucedió o la verdad de su situación solo lo sabrán ambos en cuatro paredes.

“Se dice en este país que Rodrigo es el bueno y que Melissa es la mala, pero yo no me creo esos cuentos. En la vida real no existen buenos y malos, en la vida real hay hombres que dan la cara, en la vida real hay personas capaces de perdonar y avanzar”, arremetió la ‘Señito’ mandándole su ‘chiquita’ a Cuba por no haber salido a hablar aun sobre su versión de los hechos.

Se espera que la otra semana Melissa logre reintegrarse al programa de baile para que pueda seguir demostrando su talento en escenario.

Gisela Valcárcel triste por ampay de Melissa Paredes con su bailarín: “Lamento lo ocurrido”

La popular ‘señito’ habló sobre la situación en torno al ampay de Melissa y lamenta los problemas con su aún esposo, el ‘Gato’ Cuba.

En la última emisión de ‘Reinas del show’, era inevitable que Gisela Valcárcel no se pronuncie sobre lo ocurrido entre Melissa Paredes y su bailarín, Anthony Aranda. Ella en todo momento lamentó la forma en la que la que personas del medio se han referido a Melissa Paredes.

“Melissa es una persona a la que queremos y respetamos. Lamento mucho no solo lo ocurrido sino lamento mucho la forma en la que ha sido maltratada porque ha sido maltratada más allá de eso, creo que todos saben la posición que yo tengo respecto a la fidelidad de las cosas que debemos hacer”, sentenció la ‘señito’.