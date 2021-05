Hombre denuncia públicamente a su pareja de agredirlo físicamente: “Miren cómo me pega”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Pidió ayuda! Hombre viralizó un video donde se le ve siendo agredido por su esposa, quien lo golpea con puñetazos y lo jala del cabello.

A través de redes sociales, un hombre compartió un video donde denuncia públicamente a su pareja. El maltrato físico no solo lo viven las mujeres.

También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

Compartió este video para mostrar cómo su ex pareja lo agredió, lo jalonea hasta le lanza puñetazos y le jala el cabello.

En este video, el sujeto menciona que tiene orden de alejamiento y que nunca ha agredido a su ex pareja.

“Yo no le he pegado, miren como me pega”

Muchos de los cibernautas comentaron que el hombre habría agredido a su pareja, por ello el sujeto pide que exista “igualdad de género”

Este video ha sido posteado en Facebook y que de inmediato ha sido viralizado.

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”