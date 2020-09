Hombre denuncia que banco reprogramó su deuda sin autorización

Compartir Facebook

Un hombre humilde identificado como Víctor Paredes (64) se encuentra extremadamente preocupado, pues en marzo de este año tenía una deuda de 8 mil soles con el Banco de Crédito del Perú, y ahora debe más de 17 mil soles.

Él, años atrás había sacado un préstamo de 40 mil soles para comprar un auto y poder trabajar.

Luego de pagar puntualmente y durante años al banco cuotas mensuales de 276 soles, Don Víctor ya veía casi saldada su cuenta, pues ya tan solo debía 8 mil soles; sin embargo, tras resultar afectado por la emergencia sanitaria, se acercó al banco en marzo de este año para preguntar qué medidas se van a tomar por el tema de la cuarentena.

Su asesora quedó en llamarlo para orientarlo, pero pasaron los meses y el señor no recibió ninguna atención. Ante eso, acudió al BCP y se ha topado con la ingrata sorpresa que ahora adeuda 17 mil soles.

“Ellos de una forma prepotente para nosotros que no conocemos de tecnología, yo fuí por la insistencia de mi hijo, entonces ahí me di con la sorpresa que debía 9 mil ciento y tanto”, dijo muy conmovido Don Víctor.

Ante tal sorpresa, el señor no se quedó de brazos cruzados y reveló que de inmediato fue a reclamar por tremendo abuso.

“Entonces yo reclamé, porque en esta pandemia no nos han apoyado si yo debía 8 mil soles. Es injusto, y me dijeron que iban a reprogramarme, pero yo ni siquiera me fijé –por el hecho que me dolió mucho- que me hayan recargado mil 160 soles. Eso me dolió y no supe que hacer”, continuó Víctor.

Es un penoso caso, y un ejemplo de tantos miles que pasan por la misma situación en el Perú. Se espera que, estos problemas, puedan solucionarse para la tranquilidad de muchos, que además de la pandemia, tienen que cargar con estos enredos.

