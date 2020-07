Huánuco ha colapsado por la COVID-19, según gobernador Alvarado

Compartir Facebook

Gobernador dijo que se está trabajando para dar atención médica inmediata a los dos hospitales colapsados de su región.

Juan Manuel Alvarado, gobernador regional de Huánuco, señaló que la localidad que gobierna ha colapsado. La escaza respuesta médica y el alto índice de contagios de coronavirus, han hecho que “El León” colapse.

“Podemos decir que la Región Huánuco ha colapsado. Estamos atendiendo esta pandemia con dos hospitales colapsados”, dijo el gobernador regional tras terminarse la reunión con el jefe de Gabinete de ministros, Pedro Cateriano, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Sala Situacional del Ministerio de Salud, señala que la región de Huánuco ya tiene más de 5220 casos de COVID-19. Alvarado señaló que la situación empeoró con traslados humanitarios de otras regiones a esta localidad. No se dieron abasto ni para ellos mismos y estuvieron apoyando a gente que tenía menos recursos que ellos.

“Hemos conversado con el premier Cateriano, nos ha ofrecido el apoyo inmediato para la Región Huánuco con atenciones y hospitales móviles, luego con recursos humanos, con elementos de bioseguridad, para atender a nuestros ciudadanos”, refirió el gobernante Alvarado.

También señala que la enfermedad llegó a Huánuco desde la ciudad de lima, debido al traslado humanitario. “Lo han trasladado a provincias del país, pero el mal vino de Lima” declaró. Se está tratando de contrarrestar este mal, y para ello se necesita médicos de respuesta rápida, refirió.

Figuras públicas en alerta

Por otro lado, y en entrevista exclusiva para exitosa, Pelo D’ Ambrosio, cantante y compositor peruano oriundo de Huánuco, denunció que las autoridades no están haciendo el trabajo suficiente para controlar esta pandemia.

“Huánuco también pertenece al Perú, no es transparente, y no se nos puede tratar como peruanos de última clase. Actuemos, mientras nosotros estamos hablando, hay gente que está muriendo por falta de balones de oxígeno. No llega la ayuda, en Huánuco siguen igual que el primer día.” Dijo Pelo, indignado hasta los huesos.

