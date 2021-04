Imitador de Makuko Gallardo fue víctima de robo al salir de banco

Compartir Facebook

Javier Chang, quien interpreta a Makuko Gallardo en Yo Soy, contó que asaltado cuando acudió al banco para retirar dinero.

“Makuko” contó durante la edición del último sábado de Yo Soy, grandes batallas, grandes famosos, que unos delincuentes le arrebataron el dinero que había retirado del banco.

“Fui a retirar un dinerito, al salir no me di cuenta, me siguieron y bueno, me ‘pescuezearon’, me tiraron al piso y yo en todo momento cogí mi morral, pero el dinero lo tenía acá (en el bolsillo).

Lo primero que buscaron fue el bolsillo. No quise soltar mi morral y me han pateado”, narró el artista Javier Chang.

“Se acercó la gente, me reconocieron, me ayudaron, todo. Trataron de seguir a los rateros, pero nada. Ya está hecho, yo creo que si estoy aquí es porque Dios me lo está permitiendo”, continuó.

Por su parte, Ana Kohler lamentó la situación que atraviesa su pareja artística y expresó su indignación.

“Cuando hay veces que las cosas no salen como tú quisieras que salgan, a nosotros nos han pasado cosas y cosas, semana tras semana y el público no sabe porque solamente está viendo lo que está pasando en cámara, pero no sabe todo el sacrificio, el esfuerzo, los seres queridos que se van”, dijo entre lágrimas.

La popular cantante de cumbia reiteró su compromiso con ‘Makuko Gallardo’ y aseguró que dará lo mejor de sí en cada gala del concurso de Latina, para continuar en las reñidas batallas.

“Estamos demostrando que esto es una competencia de uno solo, salimos y somos uno solo para entregar lo mejor de nosotros al público y creo que eso no se puede fingir”, aseguró.

