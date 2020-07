Janet Barboza: Magaly Medina es población vulnerable

Compartir Facebook

Dice que ‘Urraca’ ya tiene 60 y a su marido no le importó irse a “canturrear” y ponerla en riesgo

Janet Barboza considera que la ‘Urraca’ está violando las normas y poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores al hacer programa cuando dio positivo en la prueba del Covid-19.

“Es lamentable, que ella o cualquier persona contraiga esta enfermedad que sabemos tiene consecuencias terribles para el resto de la vida. Y por otro lado, no salgo de mi asombro aún al ver que siga haciendo su programa exponiendo la vida de sus trabajadores (…) Sin embargo, nos encontramos con una mujer de 60 años que trasgrede las normas”, dijo en un inicio la animadora de eventos.



Para la popular ‘Rulitos’, la periodista estaría haciendo ‘pataletas’ para no salir del aire y califico a la familia de Magaly como ‘inconscientes’. “Yo siento que acá hay pataletas como de adolescentes, hasta niñerías porque has hecho reuniones en cuarentena, tu marido sabiendo que eres una persona que está en una edad de riesgo sale a canturrear y a tomarse sus traguitos sin ninguna protección, trasgrediendo la cuarentenas. Entonces, estamos con una familia que creo que no son conscientes respecto a esta enfermedad lo cual es muy lamentable”, añadió.

Según reveló Magaly un infectólogo los asesoro para que trabaje desde su casa con gente de su producción que ya contrajo este virus, pero Janet espera que no hayan vidas que lamentar. “Creo que debería darle esa información a la Organización Mundial de la salud, porque al parecer ellos todavía no están enterados de que las personas que ya contrajeron Covid, no vuelvan a contraer. Tengo entendido que Dana Paolo tuvo Covid y que volvió a recaer, en todo caso creo que tiene vidas en sus manos y está jugando con ellas, ojalá que no pase nada que tengamos que lamentar”, finalizó. (V.R)