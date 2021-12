Jazmín Pinedo se ‘derrite’ de amor por Ricky Martín: “quisiera darle un beso”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular Jazmín Pinedo la pasa de lo mejor en la conducción de ‘América Televisión’ bloque espectáculos y respondió uno de sus secretos más guardados.

«¿A quién de este país le darías un beso?», le preguntó Yaco y la Chinita respondió: «De acá a ninguno, están bien quemados, a ver…a mí me gustaría conocer a alguien que no tenga que voltear y ver la lista pues, eso no…complicado».

«A mí me gusta conocer gente que no conozca gente…yo siempre he tenido la ilusión, no sé quién sabe…uno no puede dejar de soñar, de darle un beso a Ricky Martin», añadió sin esperar las miradas que le darían, por lo que pidió que no sientan pena.

También puedes ver: Mujer le prendió fuego a su esposo tras descubrir que violaba a su hija de 7 años

«Cuando yo era chiquita, me enamoré de él…y me rompió el corazón», dijo después entre risas.

Jazmín Pinedo asegura que tenía más rating que Rebeca Escribens: “Yo le ganaba”

Jazmín Pinedo está ingresando nuevamente a la conducción de televisión, esta vez del lado de Rebeca Escribens en ‘América Espectáculos’. Sin embargo, el día de la presentación de la ‘Chinita’, Rebeca recordó su paso por otra casa televisora también en el rubro de espectáculos.

También te puede interesar: Alejandra Baigorria responde a usuaria que la tilda de mantener a Said: “Ridícula, anda vive tu vida”

En ese momento, Jazmín soltó algo que nadie se esperaba sobre los puntos de rating que hacía cada una en su programa, pues eran competencia. “Ella hacía espectáculos al frente”, señaló Rebeca. La ‘Chinita’ no se quedó callada y le respondió: “Y ganaba (en rating)”.

Rebeca se sorprendió con lo que dijo Jazmín y le pidió explicaciones a su productor pues él le dijo que ella era la que lideraba el rating en el horario. Fuera de las bromas, la popular ‘Chinita’ expresó lo que significa para ella su regreso a la televisión al lado de Rebeca Escribens.

“Para mí es un placer poder compartir el escenario con personas de las que siempre puedo agarrar algo, aprender algo más, y además reencontrarme con ustedes, ya estaba hablando sola otra vez en mi casa, decía es el momento”, dijo.

Mira también: Bryan Arámbulo reaparece en TV tras promocionar colaboración con Cielo Torres