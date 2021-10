Jesús Barco confirmaría embarazo de Melissa Klug con misterioso mensaje: “Qué felicidad”

Compartir Facebook

El futbolista dejó un misterioso mensaje en redes sociales que encendió las alarmas sobre un posible embarazo de Melissa Klug.

Jesús Barco y Melissa Klug alborotaron las redes sociales al anunciar que próximamente serán esposos. Y desde entonces la interrogante acerca de si Melissa Klug podría tener otro hijo, ha surgido en más de una ocasión.

Incluso la misma empresaria aseguró que le encantaría la idea de tener un sexto hijo y qué mejor que junto al que será su esposo. Y ahora, se han encendido las alarmas por un misterioso mensaje de Jesús Barco en redes.

“¡Qué felicidad! Ahora sí”, escribió Jesús Barco. Muchas personas relacionaron la felicidad del futbolista con el embarazo de Melissa, dado que hay de ambos lados muchas ganas de formar una familia.

Hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado en redes sociales, pero parece que podría haber un bebé en medio de la boda del futbolista y la empresaria. Con eso, Melissa ya completaría a la media docena de hijos, y podría formar una propia familia con Jesús.

La empresaria confesó que redes sociales que no descarta y tampoco ve lejana la posibilidad de ser mamá junto a Jesús Barco.

Melissa Klug y Jesús Barco ya pasaron el año de relación y ahora están próximos a casarse ¿Qué faltaría? Al parecer para Melissa en esa línea de tiempo, lo que seguiría es tener un bebé junto al futbolista.

O al menos eso fue lo que dejó entrever en redes sociales, al hacer el famoso juego de preguntas y respuestas. Melissa quiso responder algunas de las interrogantes de sus seguidores y hablar con ellos.

“¿Quieres ser mamá otra vez?”, fue la pregunta que recibió Melissa y que definitivamente no dudó en responder porque tenía la respuesta muy clara. “Sí, me encantaría”, respondió Melissa, con un “sí” que estaba grande de tamaño como para que no pasara desapercibido.

Melissa Klug ya tiene 5 hijos, 3 mujeres, 2 hombres y una nieta, hija de Samahara Lobatón. Por lo que de tomar la decisión de salir embarazada, tendría a un sexto retoño rondando por la casa.

Cabe recordar que aún no hay fecha exacta para la boda de Melissa y Jesús pero ambos ya dieron el paso de conocer a la familia de cada uno y así lo compartieron en redes sociales. En donde los Klug y los Barco se juntaron en lo que parecía una cena familiar de pedida de mano.

