Jorge Luis Pinto espera volver a Alianza Lima en algún momento y exige a Víctor Hugo Marulanda no hable de él

Claro y directo. Jorge Luis Pinto volvió a referirse a la posibilidad de dirigir a Alianza Lima y dijo que es un sueño que espera cumplir en algún momento, pero pidió ante todo respeto por su nombre. Al técnico colombiano no le agradaron los comentarios que hizo su compatriota Víctor Hugo Marulanda, actual director deportivo del club íntimo.

«Hace año y medio me reuní con gente de Alianza en Bogotá. Era un secreto de estado, pero ya pasó mucho tiempo. Había la posibilidad, pero no se llegó a buen puerto, porque el Millonarios lo vio inoportuno», indicó Pinto en diálogo con Azul y Blanco.

«Últimamente no, sé que hubo una confusión. Alianza tiene la libertad de contratar a quien crea conveniente. Marulanda puede llamar a cualquiera. Lo que no permito es que se irrespete el nombre de Pinto. Porque yo he recorrido mucho, he ganado donde me ha tocado dirigir», señaló el estratega.

«He quedado quinto en un Mundial con Costa Rica, cuarto en Olimpiadas con Honduras, por eso no voy a permitir que se me maltrate. En Alianza saben de mis principios y mis sentimientos. Por eso creo que Marulanda no me puede irrespetar en la persona y en el ser. Aún tengo el sueño de volver y devolverle el estatus que merece Alianza», comentó el técnico colombiano.