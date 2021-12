Juan Víctor sobre Andrea: “quería que Sebastián le firme el permiso de viaje y nunca regresar”

Compartir Facebook

Juan Víctor llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ para dar su descargo por última vez previo a la Navidad, pues según comentó viajará a Estado Unidos y no pasará fiestas con su hija, pese a que le corresponde.

“Yo le pedí por favor si podría considerar a mi hija en mi solicitud de residencia, y ella en ambas me dijo que no y mi hija no está incluida en ningún pedido mío de residencia”, explicó Juan Víctor sobre la solicitud de residencia de Estados Unidos.

“Yo se especifiqué que no me la iba a llevar, es un plan B para ti y para mí, porque si mi hija obtiene la residencia, tú tienes la posibilidad de obtener la residencia también, tú, tu pareja y tu menor”, agregó. “Yo no puedo sacar a mi hija del país sin su autorización y no lo haría”, aseguró Juan Víctor Sánchez.

Además, el piloto comentó que la ‘ojiverde’ sí intentó llevarse a sus hijas a Estados Unidos: “Ella quiso hacer esto antes a mis espaldes. Es que ella no quería obtener la residencia, quería llevarse a su hija mayor y a mi hija a mis espaldas. (Se las quería llevar) a vivir a Estados Unidos”.

Incluso contó que Andrea San Martín quería que Sebastián Lizarzaburu firme el permiso de salida, pero que no planeaba volver al Perú.

“O sea, quería que el papá de su hija le firme el permiso que se iba a ir de viaje y nunca volver”. “Tengo la parte en la que yo le digo a ella: mira, me he enterado esto, y ella me responde no, eso ya está cancelado, ya no va. Claro, tenía planeado hacerlo”, continuó Juan Víctor Sánchez.

