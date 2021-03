Karina Rivera se emociona hasta las lágrimas al reencontrarse con Timoteo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tremendos recuerdos. La recordada dupla de Karina Rivera y el dragoncito, “Timoteo” volvieron a reencontrarse, después de más de una década separados, protagonizando un momento emotivo en televisión nacional.

En el programa de espectáculos, “En Boca de Todos”, la animadora infantil fue invitada para conversar un poco sobre sus planes y proyectos. Sin embargo, nunca imaginó que iba a ser sorprendida de gran manera, pues, sin previo aviso, hizo su aparición el dragoncito más querido de la tv peruana, “Timoteo”.

También te puede interesar: Alejandra Baigorria se molesta con reportero al consultarle por acusación de plagio

El muñequito caracterizado por Ricardo Bonilla le dedicó unas tiernas palabras a Karina Rivera, con quien compartió momentos entrañables, divirtiendo a los pequeños de casa en el programa “Karina y Timoteo”.

“Siempre te he seguido y siempre te he adorado. Sabes muy bien lo mucho que te quiero. Siempre te dije que cuando yo sea grande me voy a casar contigo”, mencionó el dragoncito, haciendo emocionar hasta las lágrimas a la animadora.

También te puede interesar: Dron habría sobrevolado la casa de Sofía Franco en intervención

Por su parte, Karina Rivera no desaprovechó el momento para agradecer la presencia del popular peluche, ya que hacía tiempo no lograban reencontrarse.

“Es el peluche de toda mi vida y lo será siempre. A pesar de que conocí a otros ‘dragoncitos’, Timoteo tiene un lugar súper especial. (…) Me encanta que esté pasando esto en América TV, donde conocí a Timoteo. Muchas gracias a todo el público que de verdad siempre me han sorprendido”, finalizó la animadora infantil.

También te puede interesar: Nicola deprimido por su padre contagiado: “Dios sabe por qué hace las cosas”