Karla Tarazona no teme a Doña Charo

Luego que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, anunciara que demandará a Karla Tarazona por estar hablando de su hijo, la conductora de televisión aseguró que no tiene miedo a ningún proceso legal, pues tiene la conciencia tranquila. De otro lado, reveló que limó asperezas con Christian Domínguez, con quien compartirá en la Fiesta Patronal de San Pedro en Chimbote.

-La mamá de Jefferson Farfán dice que te va demandar por hablar de su hijo ¿Qué opinas al respecto?

La verdad es que yo nunca me voy a poner de boca con una persona adulta, respeto porque tengo a mi mamá. Sin embargo, así como ella tiene derecho hacer todo lo que le parezca, yo también tengo el derecho de defenderme como tenga que defenderme.

-¿Sientes que Jefferson está dando manotazos de ahogado con esta denuncia?

La verdad es que no sé, porque el tema de su hijo, ha sido un tema que todos los medios de prensa lo han tocado. Ahora, si se me está juzgando porque soy la amiga de Melissa, porque siempre estoy con ella, porque la apoyo y porque siempre la voy a defender porque es mi amiga y la quiero, pues tendré que apechugar.

-¿Seguirás comentado sobre Jefferson?

Si me vuelven a preguntar en un programa de televisión y se está comentando sobre él, obviamente voy a comentar. Una cosa es que yo comente cosas que salen en un programa de televisión y otra que yo cuente cosas tan intimas que Melissa me haya contado y eso no ha sucedido.

-¿Le tienes miedo a Farfán?

Al único que hay que tenerle miedo es a Dios. Cuando uno sabe lo que hace, lo que dice, no tienes por qué tener miedo, para eso es la justicia.

-Cambiando de tema ¿Hay incomodidad de estar junto a Christian en un mismo escenario?

Lo que pasa es que estar juntos en un mismo escenario siempre va a generar morbo, y eso es lo que no queremos. Si bien es cierto, hay una cordialidad por el tema de Valentino, no quiere decir que exista más que eso. Tratamos de limar asperezas después de 3 años con todas las cosas que han pasado. (V.Rondón)