Katy Jara aconseja a ‘negrita’ ir al psicólogo: “Angie necesita ayuda”

La cantante, Katy Jara, se pronunció sobre la salida de Nicola Porcella de ‘Esto es guerra’, tras el escándalo de violencia verbal y psicológica hacia Angie Arizaga. “Definitivamente este tipo de personajes no deberían estar en televisión de esta manera tan abierta, porque son seguidos por muchos niños, sobre todo Nicola, porque Angie trata de defenderse y hacerse respetar, pero creo que ya tiene antecedentes”, comentó.

Pese a que en reiteradas ocasiones hemos visto a Nicola pidiendo perdón por sus errores, Katy ya no cree en el chico reality. “Esto demuestra que no ha cambiado y no creo que cambie, la decisión de cambiar esta en uno pero ya es la segunda vez que tiene este tipo de comportamientos. No es buena imagen de los niños”, agregó la cantante.

Katy no dudó en aconsejar a Angie y a su entorno cercano, que ayuden a la joven modelo con un psicólogo. “Muchas veces las mujeres que son víctimas de agresión defienden a su agresor, no sé si porque no quieren verse expuestas o tienen miedo a hablar con la verdad, de alguna manera quieren proteger al agresor. Son personas que necesitan el apoyo de su familia, sus amigos y de especialistas. Yo no entiendo por qué Angie sigue defendiendo a ese chico”, acotó. (V. Rondón)