Katy Jara revela que superó al virus: “Han sido días difíciles y angustiantes”

Todo a la normalidad. La cantante de cumbia, Katy Jara, reveló que, después de pasar unos días complicados por haber contraído la COVID-19, logró superar la enfermedad y ya se siente mucho mejor.

A través de sus redes sociales, la artista informó que fueron momentos difíciles los que tuvo que vivir, ya que no deseaba contagiar a su pequeña. Afortunadamente, tras estar aislada, toda su familia se repuso del coronavirus.

“He pasado varios días complicados, porque me contagié de este virus que nos viene aquejando en todo el país. Han sido días muy difíciles, tristes y angustiantes. Yo iba mejorando, pero mi esposo se complicaba más y debido a que debíamos estar aislados uno del otro, para evitar la sobrecarga viral, no podía ayudarle mucho. Me dolía no poder abrazar a mi niña que, GRACIAS A DIOS, no se contagió”, mencionó Katy Jara.

Además, la cantante indicó que seguirán descansando un poco para volver a realizar sus actividades como antes. No obstante, Katy no se descuidará y continuará teniendo todos los cuidados pertinentes.

“Hoy puedo decir con mucho regocijo, que HEMOS VENCIDO ESTA ENFERMEDAD. Ahora nos queda seguir descansando unos días más, para poder reincorporarnos en nuestras actividades. Claro, con mucho cuidado y siguiendo todos los protocolos”, finalizó la artista.

