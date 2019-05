Kevin Blow arremete contra Sabater tras indicar que Soifer le fue infiel

No se queda callado. Luego de las confesiones de Erick Sabater en ‘El valor de la verdad’, donde confesó que su romance con Micheille Soifer llegó a su fin porque la ex chica reality le fue infiel con Kevin Blow, el ojiverde se puso saltón y arremetió contra el ex Mister Universo señalando que es un ‘pobre diablo’.

“Esa historia es repetida para mí, ese señor es un infeliz, un pobre diablo, que no merece ni siquiera que yo responda, que disfrute sus 25 mil soles, que se compre muchas cremas y secadores”, comentó Kevin en comunicación con Karibeña mediante el WhatsApp.

Asimismo, Kevin cree que Sabater solo busca victimizarse. “Yo creo que Erick (Sabater) busca victimizarse porque yo recuerdo mucho cuando él decía que la relación no se había acabado por infidelidad, sino porque llegaron a esos términos y se acabó. No entiendo por qué sale a desmentirse a él mismo”, dijo Kevin Blow.

Por su parte, la popular ‘Michi’, tomó con tranquilidad las revelaciones que hizo su expareja Erick Sabater. Tras los dos años de relación que mantuvo con el dominicano. “Sí pues, no puedo hacer nada al respecto (al ser señalada de infiel), voy a empezar a cobrar (porque hablan de ella)”, precisó.

Además, dejó entrever que algunos personajes hablan de ella, porque la ‘calles está dura’. “La calle está dura. Hubiera mandado su curriculum a mi restaurant que antes necesitábamos personal”, agregó la también cantante (V. Rondón)