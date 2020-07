Korina sufre por embarazo: «Los dolores son fuertísimos»

Compartir Facebook

Venezolana manifestó que le gustaría que hombre pudieran gestar para que sienta lo mismo que las mujeres.

A través de su Instagram, la modelo Korina Rivadeneyra contó que viene soportando fuertes dolores debido a su avanzado estado de gestación. Incluso, confesó que se encuentra en una etapa donde le “cuesta hacer” muchas cosas.

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso… ya me están empezando los dolores”, se le oye decir a la venezolana en un video.

“Acabo de terminar mi clase de profilaxisis, que es como un entrenamiento previo al parto y estoy obteniendo muchísima información. Bueno, solo quería compartirlo con ustedes”, agregó entre risas.

Asimismo, la exchica reality manifestó que le encantaría que los hombres puedan embarazarse para que sientan el dolor y los malestares que pasan las mujeres cuando se encuentran en la dulce espera.

“Hombres los odio, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, indicó.

Cabe mencionar, que la modelo en el transcurso de su embarazo viene compartiendo tips que pueden servir a otras gestantes. Incluso, habla sobre el cambio que ha sufrido su cuerpo ahora que se va a convertir en mamita.

Mario engríe a Korina y cuenta los días para la llegada de su hija

Mario Hart viene disfrutando del avanzado estado de gestación de su esposa Korina Rivadeneira quien ya tiene cinco meses de gestación. Según reveló el piloto al programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, la modelo tiene antojos de frutas que vienen siendo complacidos por el corredor de autos.