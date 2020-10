La ‘Chama’: “Jossmery Toledo le escribe a varios chicos reality”

Compartir Facebook

Encendió la pradera. Alexandra “La Chama” Méndez salió a defender a Fabio Agostini, debido al problema y los múltiples ‘dimes y diretes’ que tiene con Jossmery Toledo, tras la publicación de un video.

En una entrevista para un medio de espectáculos, “La Chama” mencionó que Fabio Agostini nunca la llevó a la casa, a pesar que Jossmery le insistía.

“Fabio no la iba a llevar jamás a la casa. Un día me dijo que le escribía una policía. Nos reímos y le dije que era guapa. De ahí, ella le escribía todos los días para verse, pero Fabio no quería porque creía que buscaba un ‘ampay’ para hacerse conocida”, señaló Alexandra Méndez.

Además, “La Chama” reveló que Jossmery no solo le escribe a futbolistas, sino a varios chicos reality que están solteros, pero ninguno le ‘da bola’.

“Yo tengo entendido por varios amigos que ella les escribe a chicos reality. Es más, los chicos ni la siguen en Instagram y ella le escribe. De los solteros se varios, de los que están con pareja, no se. No puedo echar a los que me dijeron”, aclaró “La Chama”.

Alexandra Méndez coincide con Fabio Agostini que, Jossmery Toledo, busca solo fama. Por más que niegue y diga que Fabio no le suma, “La Chama” cuestionó si sus anteriores relaciones le sumaban algo.

“¿Con quién le sumaba, con Jean Deza? Yo prefiero que me recuerden por estar con Fabio, que por Deza. Imagínate tú que tal estómago. Con tal de salir en televisión, cualquier cosa”, indicó “La Chama”.

Como se recuerda, “La Chama”, compartió por un tiempo el mismo departamento con Fabio Agostini. Por lo que, sabe la vida privada que tenía el modelo español.

