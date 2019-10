Laura Borlini manda a terapia a Diego Chávarri

Luego que la expareja de Diego Chávarri, Yusley Cabrera, denunciara que el exchico reality la agredió física y psicológicamente, Laura Borlini se mostró mortificada al escuchar el audio donde se escucha al conocido ‘diablito’ gritar y golpear cosas; además de la voz del hijo de la venezolana llorando.

“En el audio vemos a un Diego agresivo. Escuchamos un golpe a la pared, ¿qué fue lo que pasó? Lo que dice es que ella viene a sacar las cosas del departamento y fue con su hijo, es por eso que le gritaba (Diego) ‘ahora no, mañana vienes’. Pero ella tenía todo el derecho de llevarse sus cosas. Cuando hay un niño de por medio te frenas, no puedes llegar a ese nivel”, opinó la argentina.

Laura señaló que el ex de Melissa Klug debe someterse a tratamiento para controlar su agresividad. “Tú sabes que no tienes control de la ira y si lo sabes, deberías de tratarte. Deberías de ponerle un alto a esto”, apuntó.

“NO SOY VIOLENTO SOLO PIERDO LA PACIENCIA”

Por su parte, Diego en su intento de negar las agresiones contra su pareja dio una incoherente excusa. “Yo no me considero violento, solo que pierdo la paciencia rápido”, señaló. Pese al mea culpa, el ‘Diablito’ mostró una serie de conversaciones con su ex para poner en duda su denuncia donde su ex acepta que está embarazada. “Si es mío, me hago cargo, sino no lo sé”, mencionó.