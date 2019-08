Libres 2 implicados en crimen de “Ayabaquino”

PIURA. La liberación de los dos implicados en la muerte del conocido empresario piurano Noé Jiménez Merino, conocido como “Ayabaquino”, ha causado sorpresa al interior de la Policía Nacional, quienes no han perdido su tiempo y han señalado que de todas maneras el curso de las investigaciones continuará.

Y es que la noche del lunes la jueza Gladys Quiroga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dictaminó orden de comparecencia con restricciones para Clever Campoverde García (48) y Jack Francis Herrera Tezén (24). Además ha ordenado un pago de caución, para ambos, de 8 mil soles.

No obstante, el fiscal provincial Lenin More Umbo de la Tercera Fiscalía de Piura, en las próximas horas cursará la respectiva apelación. Aunque en esta oportunidad las altas esferas policiales no se pronunciaron al respecto, una fuente inmersa en el tema no ocultó su desazón.

Como se recuerda esta investigación policial de más de cuatro meses es trabajo de la propia policía de la Dirección Nacional de Investigaciones de Lima (Dirincri), quienes han venido trabajando este tema exclusivamente en la ciudad de Piura.

La investigación policial da cuenta que habrían testigos y hasta escuchas telefónicas que dejan mal parado a Campoverde García, quien ha sido sindicado de ser el autor intelectual del crimen del “Ayabaquino” por un presunto lío de tierras.

Mientras este hecho que ha sido denominado como “impase” podría repercutir en próximas importantes intervenciones policiales. Y es que al interior de la Divincri Piura se ha informado de todas maneras que en las próximas horas un “pez gordo” en la historia caerá.

En tanto, cabe precisar que ayer la defensa legal de Clever Campoverde dijo que iba a formular una denuncia a la Policía debido a ciertas irregularidades en la investigación.

EL DATO

Como se recuerda Noé Jiménez Merino fue asesinado en el mes de marzo en un bar ubicado en el asentamiento La Molina, distrito Veintiséis de Octubre.