LOS DENTISTAS EN TIEMPOS DE COVID

Tras la irrupción del coronavirus y provocar una crisis sanitaria, el tema odontológico no queda de lado. El reto actual es adaptar el consultorio dental y los protocolos de atención en temas de bioseguridad, ya que esta pandemia afecta a todos los grupos etáreos, principalmente a los pacientes de 60 años a más.

«Los dentistas debemos ser la primera barrera sanitaria para la prevención y contención de este virus ya que ingresa a través de las vías aéreas superiores, principalmente la cavidad bucal, ya que en este segmento se encuentra la mayor concentración de células mucosas con receptores ACE2 que el virus busca para verter inicialmente su contenido y replicarse», señala el Dr. Pérez Yance, director de Clínicas AméricaDent. Por ese motivo, el odontólogo brinda recomendaciones claras y precisas que permitan al paciente tomar las medidas preventivas del caso. Lea atentamente y exija todas estas medidas de seguridad sanitaria.

-A CUIDAR LA GARGANTA. Solo durante esta pandemia y emergencia sanitaria, recomienda a los pacientes que hayan salido a la calle y estuvieron expuestos a una zona de alta densidad y contaminación hacer gárgaras con preparados de hipoclorito de sodio al 0.020%, porque este es un bactericida y vericida con un PH alrededor de 13 altamente alcalino (la sal de cocina tiene un PH de 7, que es nada) muy efectivo que a la vez usamos en tratamientos de endoncia.

“En esta concentración no será toxico a las mucosas orales pero mitigara el virus», las personas al toser o estornudar expulsan microcutículas en forma de aerosol en las cuales están cientos o miles de virus que quedan suspendidos en el aire y van a contaminar a toda persona que respire y no use protección.

– BUENA HIGIENE BUCAL. Cepillarse no solo las superficies dentarias sino también toda la cavidad oral, lengua y en todas las zonas donde se puede alojar el virus (recordemos que el virus tiene alta predisposición de alojarse en las mucosas orales), si el paciente tolera sería bueno hacerlo con agua caliente, se debe evitar que el virus con el paso de los días migre a los pulmones. Recordar que uno de los síntomas es la perdida pasajera del olor y sabor de las comidas.

–PRÓTESIS DENTALES. En el caso de los pacientes portadores de prótesis dentales, deben higienizar la misma con agua caliente o agua oxigenada luego de regresar de la calle, y en las noches dejarlos en preparados de hipoclorito de sodio al 0.020%, ya que las prótesis en mal estado deben ser cambiadas o pulidas para evitar ser reservorio de los virus. Además, se pueden usar los hornos microondas para esterilizar utensilios de uso cotidiano en casa pues elimina el 99% de bacterias y virus.

-MUCHO CUIDADO. Por otro lado, las superficies dentarias, las restauraciones y coronas en mal estado deben estar bien pulidas, tener especial cuidado en las zonas donde se acumula la comida. Aquí los pacientes con enfermedad periodontal activa, hipertensos, diabéticos y mayores de 60 años son potencialmente inmuno-deprimidos.

DENTRO DEL CONSULTORIO

-Deben seguir las recomendaciones emitidas por el MINSA.

-Al presentarse el paciente en el consultorio es importante desarrollar una buena historia clínica.

-Durante la consulta, se tomará la temperatura con termómetros manuales, ya que son exactos y no fallan, puesto que se ha detectado que los termómetros digitales dan diferentes lecturas (las fiebres virales no son altas mientras que las bacterianas sí). Se pueden usar uno por paciente y desechar o esterilizar.