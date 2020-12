Lucecita Ceballos se va del Perú para emprender negocio

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz y conductora de televisión Lucecita Ceballos, comentó que ella y su familia vienen empacando maletas para recibir el Año Nuevo junto a sus padres en Colombia, con quienes pasará una larga temporada para emprender un nuevo negocio.

Mira demás: Luciana Fuster vivió tormento para volver al Perú

“Navidad la paso acá en Perú, mis planes son para el día 27 de diciembre, voy a estar un par de meses por mi tierra. Además, tengo ganas de abrazar a mi familia que no he visto todo este tiempo desde que se inició la pandemia. Ha sido muy difícil no estar al lado de mis padres en esta crisis mundial”, comentó la piernona.

“Yo siempre voy a estar agradecida con el Perú por el cariño que me da. Este tiempo lo voy a tomar para recuperar momentos con mi familia, no es más que un hasta luego porque voy a poner en marcha un proyecto empresarial que tengo conversado con mi mami y ya les voy a traer novedades.

La idea es estar entre Perú y Colombia, porque además tengo propuestas para regresar a la conducción de televisión”, precisó Lucecita Ceballos.

Además te puede interesar: Brunella Horna recuerda su tema viral: ‘Sin Sergio George tuve 3 millones de vistas’