La modelo e influencer, Luciana Fuster, ingresó por todo lo alto al programa de competencia, Esto es Guerra, presentada como un gran refuerzo, luego de haber aparecido en sus redes sociales con el uniforme del reality.

Sin embargo, parece que no estará toda la temporada, ya que reveló que dejará el reality en un corto tiempo, dejando con muchísimas dudas a todos sus seguidores.

Luciana confesó que su estadía por EEG solo es de unas semanas, ya que tiene una oferta laboral para emigrar a México y continuar su carrera por allá, como había anunciado hace algunos meses.

Lamentablemente para sus fans, la modelo solo está esperando el llamado para hacer maletas y subirse al avión. Mientras tanto, espera que ese momento demore para disfrutar de su participación en Esto es Guerra.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar. (…) Sí, es verdad, mucha gente decía que me quedaba por México o Miami. Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, mencionó Luciana Fuster.

Como se recuerda, la modelo se paseó por programas de Televisa, causando gran impresión en la audiencia mexicana y, al parecer, llenó los ojos de la producción “charra”.

