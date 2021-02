Magaly a Robotín: «Padre no es el biológico, sino el que cría»

Compartir Facebook

Una terrible verdad. Magaly Medina invitó a Alan Castillo, Robotín, a su programa, luego de que un día antes viviera un drama en el show de Andrea Llosa, debido a que descubrió de dos de sus tres hijos realmente no son suyos.

La ‘Urraca’ quiso destacar que este tipo de cosas le podría pasar a cualquier persona, por lo que no hay que tirar la piedra y esconder la mano.

«Este es un drama que le puede pasar a cualquier persona, cualquier hogar, cualquier familia… Hay la historia de dos personas que se enamoraron, que procrearon hijos. Ahora el tiene que enterarse por una prueba de ADN que dos de las tres criaturas que pensó que eran sus hijos, no lo son», indicó la conductora al respecto.

Asimismo, argumentó que no tiene por qué sentirse mal por ello, ya que hay que llamar padre no a quien da el apellido, sino a quien esté detrás de sus hijos, así no sean suyos.

«Pero padre no necesariamente es el biológico, no es el que da el apellido. Sino padre es el que cría, él que tiene mucho amor para darle unas criaturas inocentes», enfatizó.

