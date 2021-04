Magaly desata su furia contra Jean Deza tras ampayarlo tomando licor: “Pedazo de cobarde”

Compartir Facebook

Se puso roja. Magaly Medina ‘disparó’ contra Jean Deza tras ser captado por las ‘Urracas’ bebiendo licor en plena jornada de elecciones 2021, pese a las restricciones que dio el gobierno como la Ley Seca.

La ‘Urraca’ se enfureció por la actitud del futbolista, quien tras ser ampayado, acudió a la policía para que intervengan a los ‘Urracos’.

“Los vecinos y la misma gente donde está este caballero que está sin mascarilla, está bebiendo licor en la vía pública, en plena ley seca, infringiendo toda la norma, entonces nosotros venimos a corroborar porque somos profesionales”, se escuchó decir al reportero frente a la Policía

En ese sentido, la conductora de espectáculos se mostró indignada por la ‘frescura’ de Jean Deza, pese a haber estado incumpliendo las medidas.

“En angelito de Jean Deza le dice a la policía que lo estábamos acosando. Lo encontramos tomando, no cumpliendo las normas y a nadie le importa. Parece que Jean Deza pesa mucho en ese barrio, que él mandara a la policía, como si fuera su chacra”, dijo.

“Este muchacho es un indisciplinado de carrera y de todo. Ahora yo te pregunto pirañón, ¿Quién diablos eres? ¿Quién es Jean Deza? A ver dímelo en mi cara pelada, pedazo de cobarde….¿Él es un ejemplo de algo? Para nada. Eres tan desconocido como Castillo hasta el día de ayer”, finalizó.

