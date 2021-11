Magaly Medina le da con palo a periodistas deportivos: “Si saben algo, cuéntenlo”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ criticó a periodistas deportivos que dejaron entrever una ‘juerga’ entre los seleccionados peruanos, por no dar la información completa.

Magaly Medina mostró en su programa imágenes de Carlos Zambrano, saliendo del mismo restaurante que Jamilah Dahabreh, pero no se ve nada contundente. Sin embargo, el que sí soltó una bomba con mensaje contundente, fue el periodista deportivo Carlos Alberto “Tigrillo” Navarro.

El periodista deportivo dejó entrever que los futbolistas de la selección habrían estado en una gran ‘juerga’. “Vamos a aclarar lo del ampay, hay fuentes de periodista deportivos que están diciendo que nosotros tenemos un ampay. Lo dan a entender, porque nosotros tenemos los ampays”, inició Magaly.

“Dan a entender que hay un rumbón, donde ha habido jugadores de fútbol de la selección que provienen del extranjero que se han metido una ‘rumbaza’. A nosotros no nos consta, no lo sabemos. Entonces, yo quisiera decirle a los periodistas deportivos, que ponen este tipo de información en las redes sociales, que si ellos saben algo deberían contarlo”, sentenció la ‘urraca’.

Magaly dijo que ella no tenía ningún ampay de la supuesta juerga y que si lo tuviera, no dudaría en difundirlo. “Si tuviera un ampay, indudablemente lo sacaría, pero no. Pero ellos manejan la información y no lo quieren soltar, esperan siempre que sean otros los que informen”, finalizó.

¡La cuadró! Y es que Magaly no se quedó callada y hablo fuerte y claro en su última emisión de su programa para referirse a las recientes declaraciones de la popular ‘Rous’ y haber puesto en tela de juicio la versión de Magaly, por lo que la conductora le respondió con todo.

Pues desde que Magaly se burló de las afirmaciones de Rosángela al decir que trabajaría de la mano con Telemundo, la modelo no habría aguantado que la periodista la deje como mentirosa al demostrar que la casa televisiva no la había visto ni ‘en pelea de perros’.

“No me vuelvas a señalar con el dedo mi programa, no vuelvas a ensuciar mi trayectoria, porque eso es ensuciar una trayectoria y reputación que a muchos no le puede gustar, pero se aguantan pues, porque trayectoria en TV tengo”, comentó en un inicio.

Además, Maga aprovechó para mandarle tremenda indirecta al decirle que ella no está en la televisión por mentirosa pues la respalda su trabajo y la veracidad con la que siempre habla.

Como se recuerda Rosángela publicó diversas fotos en las instalaciones de Telemundo dando a entender que sería la imagen de la reconocida casa televisiva, horas más tarde la conductora la desmintió en su programa con un comunicado emitido por Telemundo donde desconocían a la modelo.

