Magaly revela que ‘señito’ la vetó en la Teletón y por eso no participa

Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Gisela Valcárcel, tras protagonizar un tenso momento con Cristian Rivero en la conducción de la Teletón digital ‘Por un Perú sin hambre’.

“A ella no le gusta que nadie la opaque, que nadie le quite su brillo y ella quiere ser la única de la cámara. Yo no sé por qué tiene co-animadores. Por eso yo no tengo co-animadores porque no me llevaría bien con ellos. Me encanta estar sola. Ella siempre ha sido así, lo que pasa es que la gente no lo cree porque ella vende una imagen de dulzura y bondad, y nosotros somos los malos del asunto”, agregó la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la revelación que, al indicar que ella no participa en la Teletón porque la figura de América TV pide que no forme parte de esta campaña a favor de la Clínica Hogar San Juan de Dios.

“¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille. El padre Isidro (Vásquez) debería ser la figura, pero ella se ha apropiado de ser la única figura que sobresale”, expresó.

Finalmente, lamentó que para Gisela prime el deseo de destacar antes de ayudar. “Lo único que quiere son figurantes, actores segundones pero como no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella. Cuando a mí se me propuso juntarme con ella por una buena causa, yo siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y sí me juntaría con ella”, recalcó Magaly.