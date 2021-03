Mario Hart acusa a usuaria de ‘deformar’ fotos de su hija: “No se quedará así”

Compartir Facebook

El capitán de los combatientes Mario Hart utilizó su cuenta de Instagram para acusar a una usuaria de insultar y ‘deformar’ fotos de su hija Lara.

Aseguró que esta persona se cambiaba de cuentas para lanzar fuertes improperios contra su menor hija.

“Esta es la enferma que se paraba creando cuentas para insultar y deformar las fotos de mi hija”, posteó Mario en una de sus historias de Instagram.

Contó también que, tras verse descubierta, la mujer comenzó a eliminar las fotos de Lara, aunque ya era demasiado tarde.

“Ya empezó a cambiar todas sus cuentas y eliminar las páginas que le hizo”, añadió. Eso sí, Mario afirmó que no solo quedará con los brazos cruzados. “Te encontré y eso no se quedará así. Gracias a todas las personas que me ayudaron con la infeliz detrás de todas esas cuentas”, finalizó.

MIRA TAMBIÉN: Pastor evangélico morirá en la cárcel por abusar de niño de 11 años